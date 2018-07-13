Новый сюжет видеоблога «IT-провинция» посвящен ребрендингу «Провинции»

Томский Обзор / Фото: 13 июля 2018 // Фото: IT-Провинция

Вышел новый сюжет видеоблога «IT-провинция». Ведущие записали большой разговор с основателями и руководителями брендингового агентства LOVEMEDO (бывшая дизайн-студия «Провинция»).

В интервью — история превращения дизайн-студии в брендинговое агентство, рассказ об особенностях работы с крупными заказчиками и проектами разработки бренда, секреты подбора кадров и обучения специалистов.

Напомним, над проектом «IT-провинция» работает томский блогер Дмитрий Корнев. Выпуски посвящены томскому IT и происходящим в нем процессам.

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