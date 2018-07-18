Томские ученые создали дезодорант городского масштаба

18 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томские ученые создали дезодорант, который может решить проблему неприятного запаха в масштабах города, сообщает ИА «Интерфакс-Сибирь».

«Мы разработали линейку реагентов для дезодорации отходов очистных сооружений. В его основе — химическое вещество глиоксаль. Реагент связывает молекулы, которые дают неприятный запах, в нелетучие соединения, и запах подавляется», — рассказал директор Инжинирингового химико-технологического центра ТГУ Алексей Князев.

«Разово мы можем произвести необходимое количество реагента, за один-два дня наработать 10 тонн, и это обойдется всего лишь в несколько сотен тысяч рублей. Тогда город вздохнет спокойно», — добавил он. Также Князев уточнил, что одной обработки дезодорантом хватает на половину сезона либо на весь сезон — в зависимости от того, насколько часто идут дожди.

По словам химика, разработанный в ТГУ реагент уже поставляется в Санкт-Петербург, Новосибирскую область и Краснодарский край.

Он также пояснил, что с аналогичной проблемой сталкиваются на очистных сооружениях Санкт-Петербурга, но там разбрызгивают дорогой французский одорант из отходов парфюмерных производств. «Разница в том, что французский продукт маскирует запах, а наша разработка его подавляет и обходится в 10 раз дешевле», — отметил ученый.

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