Солнечные электростанции томской компании работают в Крыму и Якутии

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2018 // Фото: Pixabay.com

Автономные электростанции томского научно-производственного объединения «Внедрение энергосберегающих технологий» (НПО ВЭСТ) установлены и работают в Томской области, а также в Крыму и Якутии, сообщает Региональный инновационный портал.

Как рассказал директор НПО ВЭСТ Юрий Кривошеин, технология (система управления, контроллеры, схемы автоматизации, алгоритмы) позволяет использовать энергию от альтернативных источников (солнечную, ветровую), а также от централизованных сетей и генераторов. Станция по необходимости сама переключает источники, а счетчики фиксируют, сколько энергии взято из сети, а сколько замещено от альтернативных источников. В солнечный день станция выдает 2,5 кВт — достаточно для работы чайника и телевизора.

На сегодняшний день десять альтернативных станций работают в Якутии, одна в Крыму и еще одна в Томске. Основные частные потребители установок — владельцы домов и коттеджей, которые хотят автономности. Кроме того, решение полезно там, где отключение электричества критично: для серверных, операционных и других подобных объектов. По словам директора НПО ВЭСТ, использование оборудования выгодно, когда стоимость электроэнергии превышает 10 рублей за киловатт.

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