Возбуждено уголовное дело по факту порчи земли в Томском районе

19 июля 2018 / Томский Обзор

В Томской области возбуждено уголовное дело по факту порчи земли, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области.

На основании материалов проверки, поступивших из УФСБ России по Томской области, следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.254 УК РФ (отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушений правил обращения с биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде).

По предварительным данным, ООО «Промпереработка», осуществляющее в соответствии с договорами оказания услуг деятельность по очистке производственных помещений птичников и свинарников АО «Сибирская аграрная группа», в период 2017-2018 годы в нарушение установленного законом порядка складировали свежий куриный помёт и свежий свиной навоз, относящиеся к категории отходов 3-го класса опасности, содержащие биологически опасные вещества, в окрестностях д.Кусково Томского района на общей площади 11,6 гектаров. В результате превышения в почве агрохимических показателей фосфора, подвижного калия, загрязнения нитратами, тяжелыми металлами и бактериями группы кишечной палочки, энтерококками, яйцами и личинками гельминтов, синатропных мух, окружающей среде был причинен вред.

В настоящее время следователи СО по Томскому району совместно с сотрудниками регионального УФСБ проводят следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся обыски в офисных помещениях и по месту проживания руководства ООО «Промпереработка», а также в офисных помещениях АО «Сибирская аграрная группа». Расследование уголовного дела продолжается.

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