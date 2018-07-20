Возбуждено второе уголовное дело в отношении ООО «Промпереработка»

20 июля 2018 / Томский Обзор

В Томской области возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве в отношении ООО «Промпереработка», сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области.

В дополнение к ранее возбужденному уголовному делу по факту порчи земли следственные органы, на основании материалов УФСБ России по Томской области, возбудили еще одно уголовное дело — по факту незаконного предпринимательства с извлечением дохода в особо крупном размере.

По предварительным данным, в 2016–2018 годах ООО «Промпереработка» вело деятельность по сбору, транспортировке и утилизации отходов производства АО «Сибирская аграрная группа» без лицензии. За указанный период предприятие получило незаконный доход в сумме около 36 миллионов рублей.

В настоящее время следователи и сотрудники регионального УФСБ собирают доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.



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