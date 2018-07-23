На берегах томских водоемов установят стенды с 3D-картой рельефа их дна

Томский Обзор / Фото: 23 июля 2018 // Фото: Tusur.ru

Дайверы клуба «Наяда» Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) с помощью разработанного в вузе водного беспилотника обследовали дно трех томских водоемов и составили 3D-карту каждого из них, сообщает агентство «Итнерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Специалисты обследовали дно и береговой рельеф Сенной Курьи, а также Белого и Кудровского озер. Возле водоемов для безопасности отдыхающих будут установлены информационные стенды — на них будут размещены данные о склонах, обрывах, температурном режиме.

«Карты построены с целью предотвращения несчастных случаев на открытой воде. Например, на Кудровском озере для детей купание на расстоянии 20-50 м достаточно безопасное, но дальше начинается склон глубиной с трехэтажное здание. Это представляет большую опасность для отдыхающих. Даже если человек хорошо плавает, из-за перепадов температур в воде может свести ноги и произойти несчастный случай», — приведены в сообщении слова одного из разработчиков проекта Кирилла Бородина.

Стенды будут установлены в ближайшее время.

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