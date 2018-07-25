Сегодня вечером в Томске ограничат движение на Красноармейской

25 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Сегодня вечером , 25 июля, ограничат движение транспорта в части ул. Красноармейская и по Московскому тракту, сообщает пресс-служба мэрии.

С 23.00 25 июля до 6.00 26 июля будет затруднено движение автомобилей по ул. Красноармейская на участке от пр. Фрунзе до пер. Даниловский. Это связано с проведением АО «Томск РТС» работ по реконструкции тепломагистрали № 2Н.

Также с 20.00 25 июля до 6.00 26 июля ограничат движение транспорта по Московскому тракт на участке от ул. Учебная до Коммунального моста.

Здесь специалисты ООО «СМУ - 7» организуют работу по строительству ливневой канализации.

В связи с ремонтными работами на Московском тракте будет изменена схема движения общественного транспорта. Так, автобусы маршрутов №№ 8/9 будут следовать по укороченной схеме, не заезжая на Московский тракт: пр. Ленина – пр. Фрунзе – далее по маршруту (исключив движение по ул. Московский тракт). Автобусы маршрута № 4 будут направлены по следующей схеме: ул. Ф. Лыткина – проезд Вершинина – ул. Ф. Лыткина – ул. Нахимова – ул. Елизаровых - далее по маршруту (исключив движение по ул. Учебная, ул. Московский тракт).

Томичей просят заранее выбирать маршрут своего передвижения.

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