Легкомоторный самолет, вылетевший из Новосибирска в Томск, пропал с радаров

Томский Обзор / Фото: 25 июля 2018 // Фото: PIxabay.com

В Новосибирской и Томской областях ведутся поиски легкомоторного самолета, связь с которым пропала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сообщение о вылете самолета «Cirrus» из аэропорта «Северный» города Новосибирска поступило в 8.05. Судно отправлялось в аэропорт Томска, однако самолет не прибыл в конечный пункт назначения в установленное время.

«Поиски ведутся и с воздуха, и на суше, а также вдоль береговой линии реки Обь. Вертолет МИ-8 в составе 6 человек приступил к авиаразведке. Старосты, группа пожарных и спасателей в настоящее время обследуют территорию Колыванского района. На береговой линии поиски организованы от н.п. Мочище Новосибирского района до границы с Томской областью. Однако местонахождение пропавшего самолета пока неизвестно», - говорится в сообщении.

Известно, что поиски ведутся также на территории Томской области. В поисковых работах к этому часу в Новосибирской области задействованы 14 человек и 5 единиц техники.

Тэги/темы: