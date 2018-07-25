Томич помог полицейским задержать нетрезвого водителя (ВИДЕО)

25 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Томич помог полицейским задержать нетрезвого водителя, остановив преследуемую «Волгу» своим грузовиком, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Cотрудники полиции на 14-м километре автодороги Томск-Мариинск заметили автомобиль ГАЗ 3110, который нарушал ПДД. Требования об остановки автомобиля были проигнорированы водителем.

На 3-м километре автодороги Томск-Мариинск-Итатка, 33-летний водитель грузовика, двигавшегося в попутном направлении, смог остановить «Волгу» нарушителя. Водитель ГАЗ 3110 выбежал из автомобиля и попытался скрыться, но в результате был задержан инспектором дорожно-патрульной службы.

Во время задержания мужчина оказал сопротивление, поэтому полицейские применили к нему силу и спецсредства. При общении с водителем инспекторы обратили внимание на признаки наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

За неповиновение сотрудникам полиции, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в отношении водителя «Волги» собраны материалы об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.26 и статье 19.3.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Начальник УГИБДД УМВД России по Томской области Вячеслав Трещев отметил активную гражданскую позицию и вручил томичу, который помог остановить нарушителя, благодарственное письмо и памятный подарок.

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