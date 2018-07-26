В Томске стартовала продажа билетов на open air «Джаз-кафе Underground в Музейном саду»

26 июля 2018 / Томский Обзор

Один из старейших джаз-клубов Сибири устраивает этим летом для горожан большой open air «Джаз-кафе Underground в Музейном саду».

«Из обычного кафе за 14 лет джаз-кафе Underground превратилось в точку притяжения джазовых музыкантов экстра-класса со всего мира. Скромный подвальчик стал неотъемлемой частью томского культурного пространства, и о нем можно говорить как о „томском долгожителе“ и одном из старейших джазовых клубов Сибири. Благодаря этой площадке, сотни великолепных исполнителей стали участниками музыкальной жизни всего города», — отмечает Алена Шафер, соорганизатор праздника.

Приуроченная к 14-летию джаз-кафе вечеринка состоится 3 августа в 19.00. Предварительная продажа билетов на open air «Джаз-кафе Underground в Музейном саду» продлится до 31 июля, стоимость билета — 600 руб, с 1 по 3 августа стоимость билета — 800 руб.

Послушать живой джаз можно будет на открытом воздухе, в старинном уютном музейном саду Томского областного краеведческого музея (кстати, этому саду скоро исполнится 180 лет). В музыкальной программе вечера примут участие легенда российского джаза Сергей Манукян и лучшие джазмены Томска — резиденты джаз-кафе Underground.

«На open air томские музыканты представят интересную и разнообразную программу в лучших джазовых традициях. Затем — легенда российского джаза Сергей Владимирович Манукян, виртуозный мастер инструментального вокала и импровизации. Ну, и в конце, если позволит душевное состояние мэтра, — джем-сейшн!» — сообщают организаторы.

Погода в Музейном саду, вне зависимости от атмосферных явлений в Томске, будет великолепная - организаторы делают для этого все возможное. Также гостей ждут вкусное угощение, подарки и конкурсы от партнеров праздника.

Тэги/темы: