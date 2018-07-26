Стрежевские нефтяники и их деловые партнёры знают, как сделать офисное пространство экологичным

26 июля 2018 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Методы просты и во многих случаях незатратны, они легко реализуются, при этом значительно снижают потребление ресурсов и уменьшают нагрузку на окружающую среду.

С 2017 года при поддержке своих партнеров, отвечающих за организацию быта на промыслах, «Томскнефть» осуществляет раздельный сбор мусора. Для этого на крупных месторождениях установлены специальные контейнеры для пластиковых отходов. В общежитиях размещена информация с рекомендацией сортировать мусор. Вахтовики с пониманием относятся к такому предложению и поддерживают его.

Коллектив «Аутсорсинга» (дочернее общество «Томскнефти», оказывающее бухгалтерские услуги) уже несколько лет ведёт цивилизованное обращение с бумажными отходами, что позволяет предприятию экономить не только природные ресурсы, но и собственные, денежные. «Аутсорсинг» одним из первых в городе начал сдавать использованную офисную бумагу на переработку. Сотрудники предприятия, которое ведет большой документооборот, не выбрасывают её в мусорные контейнеры и не отправляют на городской полигон твердых бытовых отходов. Вместо этого заключен договор с предпринимателем, который осуществляет сбор макулатуры.

— Даже с условием того, что в последнее время бумажный документооборот сокращается, мы ощутили выгоду, — рассказала начальник управления обеспечения деятельности ООО «Аутсорсинг» Людмила Небораковская. — Уменьшился общий объем отходов, вывозимых на полигон ТБО, следовательно уменьшились затраты на утилизацию мусора. Вносим мы свой вклад и в дело глобального сбережения природных ресурсов. Известно, что тонна макулатурной бумаги позволяет сэкономить примерно 5 кубических метров древесины и спасти от вырубки 20-25 деревьев. В год мы сдаём свыше трех тонн бумажных отходов.

Генеральный директор «Аутсорсинга» Александр Анатольевич Кегелик отметил, что предприятие не продает использованную офисную бумагу, предприниматель её не покупает. Собираемая отдельно от остального мусора она передается для утилизации, дальнейшей переработки во вторичное сырье. Выгодно это обеим сторонам.

Помогают природе, не выходя из офиса, и сотрудники Центра информационных технологий. Эта организация, как и «Томскнефть», и «Аутсорсинг», и многие другие идеи «зеленого офиса» реализуют в таком направлении, как энергосбережение. Здесь все люминесцентные лампы, в которых, как известно, используются пары ртути (первый класс опасности), заменены на светодиодные светильники.

— Затраты получились значительными, так как светодиодные светильники стоят дороже люминесцентных, но они окупятся за несколько лет, — рассказал коммерческий директор ЦИТ Андрей Александрович Овсеенко. — Фактически потребление электроэнергии после замены снизилось с 650 кВт*ч в месяц до 430, и это при том, что количество источников света и объектов, требующих освещения, увеличилось. Однако экономия складывается не только за счет меньшего потребления электроэнергии, но и за счет снижения затрат на обслуживание электрохозяйства зданий, ведь светодиодные лампы выходят из строя гораздо реже.

Остаётся добавить, что опыт экологически ответственных предприятий способен вдохновить другие компании на позитивные изменения. Природа дала нам жизнь. Помочь сберечь её может каждая организация, независимо от рода деятельности.

Фото: Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

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