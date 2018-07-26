Цены в кафе и ресторанах Томска одни из самых низких — исследование

26 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Средний чек в кафе и недорогих ресторанах Томска является одним из самых бюджетных в стране. К такому выводу пришли специалисты метапоиска momondo.ru, проанализировав средние цены в заведениях туристических направлений в России.

В томских кафе за обед нужно будет заплатить около 300 рублей. Это на 50 рублей больше, чем в Астрахани, самом бюджетном городе, и в два раза дешевле, чем в столице.

Такие же цены как в Томске показали кафе Саратова и Ярославля. Курортный Сочи отличился неожиданно приятной стоимостью обеда в 400 руб. Зато Оренбург и Волгоград продемонстрировали «столичный» уровень цен (600 руб.). Однако нашлись и города, где средний счет в кафе еще дороже. В Южно-Сахалинске, например, этот показатель равен 1000 руб., а в Якутске – 800 руб.

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