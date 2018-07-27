В Томске продлили ограничение движения по Московскому тракту

27 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

В Томске до 29 июля продлили ограничение движения по Московскому тракту, сообщает пресс-служба мэрии.

27, 28 июля с 20.00 до 6.00 следующего дня будет ограничено движение автомобилей по Московскому тракту на участках от ул. А. Иванова до ул. Учебная и от ул. Учебная до Коммунального моста.

На указанных участках пути бригады ООО «СМУ-7» будут вести работы по строительству ливневой канализации. Ограничение движения не коснется общественного транспорта.

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