«Томскводоканал» восстановил водоснабжение в Апреле

27 июля 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба «Томскводоканала»

«Томскводоканал» завершил работы по переоснащению скважины «Еланской» в поселке Апрель. Здесь специалисты заглубили водоподъемную трубу, чтобы новое насосное оборудование сумело достичь водоносного горизонта.

Как сообщает пресс-служба предприятия, около месяца назад вода в краны домов по нескольким улицам (Еланская, Пастернака, проезд Казанский) поселка Апрель стала поступать с перебоями. А с наступлением июльской жары и вовсе пропала. Такая «засуха» в поселке случается ежегодно. Причина – значительное снижение водоносного горизонта на правом берегу Томи. Так, по данным АО «Томскгеомониторинг» уже в 2005 году водоразбор в Апреле превысил запасы.

Ежегодно летом «Томскводоканалу» удавалось оптимизировать систему водоснабжения поселка, чтобы стабилизировать подачу воды. В этом году такие работы впервые не дали результата, поскольку насосное оборудование проблемной скважины большую часть суток работало вхолостую. Воды стало меньше, а разбор вырос, в том числе, за счет незаконного потребления - в обход счетчиков и самовольных врезок. Скажем, в июне скважина выдала 7,3 тыс. кубометров воды, а собственникам усадеб, находящихся в зоне ее обслуживания, в квитанциях предъявлено только 3,6 тыс. кубов. То есть безучетный разбор уже сравнялся с легальным.

Сегодня специалистам «Томскводоканала» удалось повысить эффективность работы скважины: монтажная бригада заменила водоподъемные трубы, а также насосное оборудование, погрузив его на большую глубину. Это стабилизирует подачу воды потребителям, однако не гарантирует бесперебойного водоснабжения в будущем.

Надёжную подачу воды в Апрель, а также поселки, питающиеся «обмелевшим» правобережьем, может гарантировать только подключение к центральному водоснабжению Томска. Проект, предусматривающий строительство водопровода от ул. 19 Гв. Дивизии по Богашевскому тракту вплоть до Апреля, предусмотрен «Схемой развития водоснабжения и водоотведения г. Томска», принятой в 2015 году. Однако на сегодняшний день эти планы не подкреплены финансированием.

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