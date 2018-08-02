Один человек погиб, пятеро пострадали при столкновении иномарок в Томске (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 3 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Минувшей ночью, 3 августа, в Томске на ул.Бердская столкнулись Mitsubishi Diamante и Toyota Altezza. В результате ДТП один человек погиб, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 00.10 на пр.Ленина. По предварительным данным, неустановленный водитель Mitsubishi на перекрестке с ул.Бердской при повороте налево не уступил дорогу встречной иномарке.

В результате столкновения 26-летний пассажир Toyota погиб на месте, еще двое пассажиров этого же автомобиля, а также три пассажира Mitsubishi с травмами госпитализированы.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Очевидцев ДТП просят обратиться по телефонам ГИБДД 794-719 или 664-422.

Фото: 70.мвд.рф

Тэги/темы: