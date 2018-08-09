Озеленение бульвара на Кирова в Томске планируют завершить к 20 августа

9 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске на бульваре по пр.Кирова продолжаются благоустроительные работы. Сейчас там уже идут посадки деревьев, кустарников и укладка тротуарной плитки. Озеленение здесь планируют закончить к 20 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

Вчера, 8 августа, высадили 40 саженцев липы и рябины. Следующий участок раскорчеван, здесь будут расти 33 липы и 34 сибирских ели. Ели, по рекомендациям специалистов, высадят в конце августа. Некоторых сортов в питомниках города очень мало, поэтому саженцы черного и серебристого тополей и ели в Томск привезут из питомников Красноярска и Алтая.

Объем работ, предусмотренных контрактом, выполнен уже примерно на 60%. Тем не менее, есть отставание от утвержденного графика из-за недопоставки материалов. В частности, качественную тротуарную плитку для благоустройства бульвара Кирова завод-изготовитель в Новосибирске начал отгружать только накануне. Бордюрный камень из гранита, производимый на Урале, также прибудет в Томск на днях. Это главная причина двухнедельного отставания от графика.

«Несмотря ни на что - срок один, это 1 сентября, выходите на режим работы без выходных. При средней производительности 6 бригад должны укладывать 1200 кв. метров в стуки, чтобы наверстать график. Горожан не должны волновать трудности подрядчиков и производителей материалов», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Также поставлена задача до 20 августа выполнить все посадки. Всего по проекту благоустройства бульвара будет высажено 420 крупномерных деревьев и 7 тыс. кустарников.

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