Домашний матч «Томи» закончился ничьей

Томский Обзор / Фото: 9 августа 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 8 августа, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч пятого тура Первенства России по футболу в рамках которого «Томь» принимала ФК «Балтика», сообщается на сайте томского клуба.

Автором первого гола во встрече стал Алексей Пугин, поразивший ворота хозяев поля на 58-й минуте матча. Однако томичи сумели отыграться. На 79-й минуте Сергей Зуйков уверенно реализовал пенальти и сравнял счет. В результате матч закончился со счетом 1:1.

Следующий матч «Томь» проведет 12 августа на своем поле, где встретится с ФК «Нижний Новгород».

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