ВАЗ опрокинулся на трассе под Томском, водитель скрылся

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

В субботу вечером, 11 августа, на трассе Томск — Межениновка произошло ДТП в результате которого пострадали пассажир и водитель, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 22.50 на 23 километре трассы. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2104 не справился с управлением, в результате чего, автомобиль съехал в левый кювет и опрокинулся. Водитель с места происшествия скрылся.

В результате ДТП травмирован 30-летний пассажир. Позже полицейские задержали мужчину, который предположительно управлял автомобилем. Им оказался 27-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами. В происшествии он также получил травмы.

Очевидцев происшествия просят обращаться по телефонам: 8(3822)664-422, 8(3822)795-200.

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