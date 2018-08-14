Томский бизнесмен, разбившийся в авиакатастрофе в Новосибирске, не имел разрешения на вылет — прокуратура

14 августа 2018 / Томский Обзор

Директор и совладелец томского ООО «Транссервис» Владимир Бардокин, управлявший самолетом «Cirrus», который упал 25 июля в Новосибирске, нарушил закон, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Западно-Сибирского транспортного прокурора Дениса Костенко.

«Он нарушил закон, не имея разрешения на вылет в сложных погодных условиях», — сказал Денис Костенко.

Он уточнил, что пилот, по данным проверки, не имел достаточной квалификации для полетов в тумане, его налет составлял, по предварительным данным, около 100 часов.

В результате, сказал Денис Костенко, самолет вскоре после вылета практически вертикально врезался в землю.

Он подчеркнул, что речь идет о предварительных результатах, расследование дела еще не закончено.

Ранее сообщалось, что в Заельцовском районе Новосибирска спасатели обнаружили обломки легкомоторного самолета «Cirrus», который утром 25 июля пропал с радаров на пути в Томск. В результате крушения пилот погиб.

За штурвалом находился директор и совладелец томского ООО «Транссервис» Владимир Бардокин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть одного человека).

По данным Южного межрегионального управления Росавиации, ранее самолет «Cirrus SR 22» с бортовым номером RA-01781 базировался на аэродроме «Свободный» в Краснодарском крае.

Бывший владелец самолета, продавший его В.Бардокину, ранее сообщал агентству, что самолет был в прекрасном техническом состоянии.

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