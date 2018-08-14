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Жители города смогут бесплатно посетить музеи в День томича

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В начале сентября, 8 и 9 числа, с 12.00 до 17.00 томичи и гости города смогут бесплатно побывать на экскурсиях в музеях города в рамках проекта «Открытая история Томска», сообщает пресс-служба мэрии.

Томичи смогут познакомиться с постоянными экспозициями в музеях:

С подробной программой празднования Дня томича и Дня маленького томича можно ознакомиться по ссылке.

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