Жители города смогут бесплатно посетить музеи в День томича
14 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян
В начале сентября, 8 и 9 числа, с 12.00 до 17.00 томичи и гости города смогут бесплатно побывать на экскурсиях в музеях города в рамках проекта «Открытая история Томска», сообщает пресс-служба мэрии.
Томичи смогут познакомиться с постоянными экспозициями в музеях:
- Музее истории Томска (ул. Бакунина, 3);
- Первом музее славянской мифологии (ул. Загорная, 12);
- Томском областном художественном музее (пер. Нахановича, 3);
- Томском областном краеведческом музее (пр. Ленина, 75);
- Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» (пр. Ленина, 44);
- Музее деревянного зодчества (пр. Кирова, 7);
- Лаборатории исторических экспериментов (ул. Беленца, 11);
- Сибирском ботаническом саду (пр. Ленина, 34/1) и музеях томских университетов.
С подробной программой празднования Дня томича и Дня маленького томича можно ознакомиться по ссылке.
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