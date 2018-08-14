Жители города смогут бесплатно посетить музеи в День томича

14 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В начале сентября, 8 и 9 числа, с 12.00 до 17.00 томичи и гости города смогут бесплатно побывать на экскурсиях в музеях города в рамках проекта «Открытая история Томска», сообщает пресс-служба мэрии.

Томичи смогут познакомиться с постоянными экспозициями в музеях:

Музее истории Томска (ул. Бакунина, 3);

Первом музее славянской мифологии (ул. Загорная, 12);

Томском областном художественном музее (пер. Нахановича, 3);

Томском областном краеведческом музее (пр. Ленина, 75);

Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» (пр. Ленина, 44);

Музее деревянного зодчества (пр. Кирова, 7);

Лаборатории исторических экспериментов (ул. Беленца, 11);

Сибирском ботаническом саду (пр. Ленина, 34/1) и музеях томских университетов.

С подробной программой празднования Дня томича и Дня маленького томича можно ознакомиться по ссылке.

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