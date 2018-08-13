В Томской области закрыли производство суррогатного топлива

Томский Обзор / Фото: 14 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские совместно с региональным УФСБ закрыли производство фальсифицированного моторного топлива, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подпольный цех располагался на территории нефтебазы в Томской области. Суррогат изготавливался путем смешивания первичных продуктов нефтепереработки с присадками, повышающими детонационную устойчивость. В последующем фальсифицированное топливо сбывали под видом бензина марок «АИ-92» и «АИ-95» на автозаправочных станциях Томской области и ряда сопредельных регионов.

Производство топлива и хранение октаноповышающих добавок, присадок и иных продуктов нефтехимии осуществлялось без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.

«В отношении организатора незаконного производства и сбыта суррогатного моторного топлива возбуждено уголовное дело по части второй статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - отметила Ирина Волк.

По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски. Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Проводятся дополнительные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и установление его возможных сообщников.

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