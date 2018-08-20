Томский госуниверситет поддержит фильм о советском дизайне

20 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Томский госуниверситет обеспечит информационную поддержку фонду «Возрождение», который занимается созданием второй картины цикла документальных фильмов «Техническая эстетика» о советском промышленном дизайне, сообщает пресс-служба вуза.

Первый фильм этого цикла вышел в 2017 году и был посвящен промышленному дизайну советского периода с акцентом на Урал. Сейчас завершается монтаж картины о ленинградском дизайне: предметном, транспортном и так далее. Финансирование работ идет, в частности, за счет гранта президента РФ на развитие гражданского общества.

«Это фильм об истории советского дизайна, о сообществе творческих людей, которые в условиях железного занавеса совершенствовали предметный мир. Фильм содержит интервью советских дизайнеров, архивную хронику и съемки 3D-моделей тех лет», – уточняют организаторы проекта.

От имени ТГУ сотрудничество с фондом «Возрождение» будет вести Сибирский центр промышленного дизайна и прототипирования, который является подразделением вуза. Помимо информационного партнерства, коллектив центра может посоветовать авторам фильма талантливых дизайнеров, которые работали в советское время, – как экспертов.

«Советский дизайн был очень качественным, и многие разработки, сделанные в СССР, потом использовались за рубежом. Сейчас также нужно использовать лучшие практики, которые были разработаны в советское время. К слову, системный подход 1980-х годов, как и метод проектных семинаров, теперь используется не только в дизайне, но и в бизнесе. Узнав о фильмах «Техническая эстетика», которые могут помочь студентам ТГУ создать что-то новое, мы познакомились с авторами проекта, а затем и с руководством фонда. Так появилась идея сотрудничества», — рассказывает заместитель директора Сибирского центра промышленного дизайна и прототипирования Мила Аксёненко.

Закончить второй фильм из цикла «Техническая эстетика» планируется в декабре текущего года, после чего в Санкт-Петербурге состоится его премьера. Вторым городом, где будет представлен этот фильм, станет Томск. Показ пройдет на одной из площадок ТГУ. Вход на это мероприятие будет бесплатным, посетить его смогут все желающие.

Напомним, первая картина проекта в июле была представлена на Всероссийском форуме Siberian Industrial Design Days Александром Матвеевым – руководителем лаборатории Future Lab Сибирского центра дизайна и представителем уральской школы советского дизайна.

Тэги/темы: