Томские полицейские вернули женщине похищенного Рыжика

Томский Обзор / Фото: 21 августа 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские вернули томичке семилетнего пекинеса по кличке Рыжик, который пропал с велопарковки около торгового учреждения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Женщина сообщила, что привязала питомца около на парковке и зашла в магазин. Выйдя из него с покупками она не обнаружила Рыжика в том месте, где его оставила. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Момент совершения преступления попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной у магазина. По горячим следам с помощью видеозаписи полицейские установили подозреваемую в похищении пекинеса. Ею оказалась 47-летняя женщина, которая ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

«Стражи порядка вернули собачку хозяйке. Радости томички и ее питомца не было предела», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь похитительнице грозит до 5 лет тюрьмы.

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