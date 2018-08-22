В муниципалитетах Томской области создадут больше рабочих мест для инвалидов

Томский Обзор / Фото: 22 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

В муниципалитетах необходимо активизировать работу по созданию рабочих мест для инвалидов. Об этом в ходе выездного совещания с главами городов и районов Томской области в Каргасокском районе заявил замгубернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков.

«Трудоустройство людей с ограниченными возможностями — одна из задач муниципальной власти. Для поддержки территорий в этом вопросе областной бюджет продолжит финансирование обустройства рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья», — цитирует вице-губернатора департамент труда и занятости населения.

Как уточнила начальник областного департамента труда и занятости населения Светлана Грузных, до 2020 года в регионе необходимо трудоустроить половину проживающих в Томской области инвалидов, для этого нужно создать для них 5 000 рабочих мест. Сейчас процент работающих в этой категории составляет чуть больше 20.

«Из 50 тысяч проживающих в Томской области инвалидов 17 тысяч находятся в трудоспособном возрасте», — отметила Светлана Грузных.

Выездной День главы муниципального образования Томской области прошел 17 августа в Каргасокском районе. Главы городов и районов, руководители департаментов областной администрации обсудили вопросы трудоустройства инвалидов, переход на новую систему обращения с отходами, результаты внедрения в регионе спортивного комплекса ГТО. Вечером на стадионе «Юность» в Каргаске состоялось торжественное открытие XXXII летних сельских игр «Стадион для всех».

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