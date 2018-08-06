В Томской области увеличился прожиточный минимум

Томский Обзор / Фото: 6 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Прожиточный минимум за второй квартал 2018 года в Томской области установлен в размере 11 104 рублей, что на 356 рублей больше, чем в первом, сообщается на сайте департамента труда и занятости населения.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырос на 372 рубля и составил 11 674 рублей, для пенсионеров — 8854 рублей (в первом квартале 2018 года — 8586 рублей), для детей — 11 573 рублей (ранее —11 169 рублей).

Прожиточный минимум используется для разработки и реализации социальной политики, оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам.

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