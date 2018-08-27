Благоустройство Ново-Соборной площади Томска планируют закончить до 1 сентября

27 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Благоустройство площади Ново-Соборной будет идти в круглосуточном режиме. Закончить работы планируется до 1 сентября, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Подрядчикам необходимо закончить укладку плитки в переулке Томском, соединяющим проспект Ленина и улицу Герцена. Также на этом участке планируется обустроить газон и высадить живую изгородь.

Сейчас здесь установлено 12 усиленных опор освещения, вместо прежних пяти, которые ранее располагались только по одной стороне переулка Томского. Помимо традиционного освещения здесь будет предусмотрена иллюминация «звездное небо», которую планируется включать во время праздников. Общая протяженность навесного троса составит 7 км.

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