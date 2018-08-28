Подводный трактор для глубоководной укладки кабельных линий разработают ТУСУР и МГТУ им. Баумана

Томский Обзор / Фото: 28 августа 2018 // Фото: Tusur.ru

Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и МГТУ им. Н.Э. Баумана договорились о совместной разработке подводного трактора для укладки кабельных линий на глубинах до 2 тыс. метров, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу томского вуза.

«По результатам заседания между вузами было достигнуто предварительное соглашение по разработке перспективного и уникального подводного аппарата — трактора укладки кабельных линий на глубинах до 2 тыс. метров. Аппараты такого класса ранее не разрабатывались ни в СССР, ни в России, это — первый опыт», — приведены в сообщении слова проректора по научной работе и инновациям ТУСУРа Виктора Рулевского.

ТУСУР три года назад первым в РФ разработал системы электропитания для глубоководных телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов мощностью до 60 кВт и способностью передачи на глубину до 6 тыс. метров. Теперь вуз сделает системы энергоснабжения мощностью более 200 кВт.

Разработка позволит проводить обзорно-поисковые, геологоразведочные и аварийно-спасательные работы на больших глубинах.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

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