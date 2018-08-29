Обвиняемый в коррупции экс-глава томского УМВД Митрофанов останется под домашним арестом до конца ноября

29 августа 2018 / Томский Обзор

Ленинский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста бывшего главы регионального управления МВД Игоря Митрофанова, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Домашний арест И.Митрофанова продлен до 30 ноября», — сказал представитель суда.

Как сообщалось, СКР расследовал уголовное дело о мошенничестве по факту участия томского предпринимателя и членов семьи начальника УМВД в совместном открытии пиццерии в 2014 году в Санкт-Петербурге, в результате чего предпринимателю был причинен материальный ущерб в 5 млн рублей. Впоследствии дело объединили с другими эпизодами преступной деятельности в одно производство.

В июне 2016 года И.Митрофанов был уволен с поста главы томского УМВД приказом президента РФ.

В августе того же года стало известно, что И.Митрофанов проходит свидетелем по делу начальника управления экономической безопасности и противодействию коррупции (УБЭП) УМВД по Томской области Константина Савченко, обвиняемого в коррупции. К.Савченко впоследствии приговорили к 7,5 года колонии со штрафом в 6,9 млн рублей.

В середине апреля 2018 года региональное управление СКР по материалам ФСБ возбудило в отношении И.Митрофанова два уголовных дела по ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения). Также ранее было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По мнению следствия, бывший глава областной полиции за скидку в 2,1 млн рублей на покупку четырех автомобилей обещал предпринимателю не привлекать его к ответственности за незаконную банковскую деятельность.

Кроме того, И.Митрофанов предоставил ложные сведения в отдел пенсионного обслуживания, в связи с чем переплата начисленной пенсии с применением повышенного районного коэффициента — 50% — составила более 180 тыс. рублей.

В мае СКР прекратил расследование эпизода в отношении И.Митрофанова, его сына и супруги по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в связи с отсутствием состава преступления.

26 апреля И.Митрофанову было предъявлено обвинение в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и получении взятки, в тот же день Ленинский районный суд отправил экс-полицейского под домашний арест. И.Митрофанов направил апелляционную жалобу на данное решение, но суд подтвердил его законность.

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