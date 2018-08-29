Завтра стартуют выборы «Томича года»
29 августа 2018 / Томский Обзор
Завтра, 30 августа, на сайте администрации Томска стартует голосование за звание «Томич года-2018».
При выборе кандидатов предлагается ориентироваться на значимость достижения или деятельности человека, а также его вклад в продвижение бренда Томска.
Среди номинантов заявлены:
- Ксения Васильева, экскурсовод МАУ «Музей истории Томска», победитель конкурса «Лучший гид России».
- Виктор Латыпов, доктор медицинских наук, заведующий урологическим отделением клиники общей хирургии СибГМУ, один из лучших урологов Томска.
- Елена Белоногова, кандидат медицинских наук, первый российский волонтер-педиатр, получивший награду организации международной благотворительной организации Operation Smile. Конкуренцию ей составили педиатры из 86 стран мира.
- Глеб Уткин, выпускник 11-го класса 2018 года МБОУ лицея при ТПУ, набравший 100 балов по каждому из трех предметов при сдаче ЕГЭ.
- Екатерина Соколенко, мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Результат Екатерины в первом международном томском марафоне на дистанции в 21 километр вошел в ТОП-3 российских марафонов.
- Дмитрий Воронов, мастер спорта международного класса по стрельбе из лука, завоевавший три призовые медали на соревнованиях в Орле: золотую – на Кубке России, серебряную – на международном турнире World Archery indoor competition и бронзовую – на чемпионате России.
Голосование продлится до 6 сентября.
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