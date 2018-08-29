Завтра стартуют выборы «Томича года»

29 августа 2018 / Томский Обзор

Завтра, 30 августа, на сайте администрации Томска стартует голосование за звание «Томич года-2018».

При выборе кандидатов предлагается ориентироваться на значимость достижения или деятельности человека, а также его вклад в продвижение бренда Томска.

Среди номинантов заявлены:

Ксения Васильева, экскурсовод МАУ «Музей истории Томска», победитель конкурса «Лучший гид России».

Виктор Латыпов, доктор медицинских наук, заведующий урологическим отделением клиники общей хирургии СибГМУ, один из лучших урологов Томска.

Елена Белоногова, кандидат медицинских наук, первый российский волонтер-педиатр, получивший награду организации международной благотворительной организации Operation Smile. Конкуренцию ей составили педиатры из 86 стран мира.

Глеб Уткин, выпускник 11-го класса 2018 года МБОУ лицея при ТПУ, набравший 100 балов по каждому из трех предметов при сдаче ЕГЭ.

Екатерина Соколенко, мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Результат Екатерины в первом международном томском марафоне на дистанции в 21 километр вошел в ТОП-3 российских марафонов.

Дмитрий Воронов, мастер спорта международного класса по стрельбе из лука, завоевавший три призовые медали на соревнованиях в Орле: золотую – на Кубке России, серебряную – на международном турнире World Archery indoor competition и бронзовую – на чемпионате России.

Голосование продлится до 6 сентября.

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