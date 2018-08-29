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Завтра стартуют выборы «Томича года»

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Завтра, 30 августа, на сайте администрации Томска стартует голосование за звание «Томич года-2018».

При выборе кандидатов предлагается ориентироваться на значимость достижения или деятельности человека, а также его вклад в продвижение бренда Томска.

Среди номинантов заявлены:

Голосование продлится до 6 сентября.

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