Томская область к 2021 году создаст 7 тыс. ясельных мест в детсадах — губернатор

Томский Обзор / Фото: 30 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уверен, что регион успешно справится с ликвидацией очередей в ясельные группы детсадов, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Решать эту задачу мы начали не сегодня и не вчера. За два с половиной года полностью решив проблему нехватки детских садов для детей от 3 до 7 лет, мы продолжаем строить дошкольные учреждения, и в каждом создаем ясельные группы. К 2021 году мы должны создать в регионе 7 тыс. ясельных мест в детских садах, и обязательно сделаем это», — сказал Сергей Жвачкин.

По его словам, что Томская область получила федеральную субсидию на строительство четырех детских садов в новых жилых районах: два будут построены в 2018 году, два — в 2019 году.

Сергей Жвачкин добавил, что помимо возведения новых детсадов власти региона развивают негосударственный сектор.

Как сообщалось, глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил решить проблему дефицита мест в ясельных группах к 2021 году.

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