Отпущены почти все задержанные на акции против пенсионной реформы в Томске

9 сентября 2018 / Томский Обзор

Полиция отпустила почти всех задержанных участников несанкционированных шествия и митинга против пенсионной реформы в Томске, сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на одну из организаторов акции Ксению Фадееву.

«Всех 11 человек, кто был задержан, отпустили. Осталась одна я. Полиция не успела подготовить материалы, поэтому в суд повезут меня завтра — ночь я проведу в РОВД по Томскому району», — сказала Ксения Фадеева.

Она также опровергла появившуюся в СМИ информацию о задержании 25 человек на акции в Томске.

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