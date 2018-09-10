«Томичом года» стал «трехсотбалльник» Глеб Уткин

10 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба администрации Томска

В День томича, 8 сентября, были подведены итоги народного голосования за звание «Томич года-2018». Им стал выпускник 11-го класса лицея при ТПУ, набравший 100 балов по трем предмета при сдаче ЕГЭ, сообщает пресс-служба мэрии.

В Томской области тройной стобалльный результат зафиксирован впервые за все годы. По словам самого выпускника, к экзаменам он готовился без помощи репетиторов.

Большинство из проголосовавших, а всего в опросе приняли участие более 1000 томичей, поддержали именно его кандидатуру для награждения званием «Томич года-2018». На сцену за памятным знаком поднялись родители Глеба, сам молодой человек в эти дни находится в Москве. Глеб вышел на видеосвязь с томичами и поблагодарил горожан за признание.

Также в ходе праздника были названы и «События года». Это — Первый томский международный легкоатлетический марафон, состоявшийся 11 июня, и 140-летие ТГУ.

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