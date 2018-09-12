В Томске прошел Всероссийский конкурс «Читалкин»

12 сентября 2018 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

75 томичей в возрасте до 16 лет стали участниками регионального этапа Всероссийского детского литературного конкурса «Читалкин», который прошел при поддержке «Газпромнефть-Востока» и фонда «маленькое КИНО». Проект был реализован в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

«Читалкин» проходил в Томске на центральной площади и стал частью общегородской праздничной программы Дня томича. Это позволило привлечь к конкурсу максимальное количество участников.

«Мы с сестрой специально выучили стихотворение Агнии Барто «Первая любовь», потому что в нем есть диалог, который мы и рассказывали вдвоем. Камеры, свет, режиссеры – все это вызывало волнение, но мы старались выдержать ритм и интонацию стихотворения», – прокомментировала выступление одна из участниц Нина Дробот.

Конкурс состоял из двух частей. Сначала дети рассказывали свое любимое произведение наизусть, а дальше им предлагали читать с листа на выбор книги томских писателей – Андрея Олеара, Виктора Лойши, Александра Волкова и других. Такой подход позволяет выявить способности импровизатора у ребенка и расширить кругозор о произведениях местных авторов.

«Читалкин» – очень нужный и полезный проект, благодаря которому дети понимают ценность книги и знаний, которые несет литература. Когда нам предложили принять участие в организации творческой площадки «Читалкин» на Дне томича, мы с удовольствием предоставили книги томских писателей из фондов муниципальных библиотек и пригласили наших юных читателей попробовать свои силы в конкурсе», – прокомментировала Лариса Опара, заведующая сектором проектов и исследований муниципального автономного учреждения "Муниципальная информационная библиотечная система" Томска.

По итогам кастингов в Томске и области будут отобраны 50 талантливых ребят в возрасте до 16 лет, которые станут участниками youtube-канала «Читалкин».

«Томская площадка стала дебютной, в октябре мы продолжим работу по проекту в Каргасокском и Парабельском районах. Этот проект является одним из инструментов приобщения юного поколения к литературе. Возможно, сегодня этот проект станет отправной точкой для развития таланта чтеца или артиста для ребят, и через несколько лет мы увидим кого-нибудь на экранах телевизоров», – прокомментировала Ирина Николаева, начальник отдела корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока».

«Родные города» ― это комплексная программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Цель программы — повышение качества жизни в городах присутствия компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию и культуре. Компания исходит из принципа, что люди, живущие в небольших отдаленных городах России, имеют право на такое же качество социальной среды, что и жители мегаполисов.

Фонд «маленькое КИНО» – это творческое объединение профессионалов и людей, кому не безразлична детская аудитория. Одна из основных задач Фонда – создание полнометражных и короткометражных детских кинофильмов. Попечители Фонда: Аркадий Инин, Екатерина Стриженова, Михаил Агранович, Михаил Богдасаров, Виктор Супрун. На интернет-канале "ЧИТАЛКИН (маленькое КИНО)" популярные российские актеры и дети читают классическую и современную литературу для подрастающего поколения.

Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Тэги/темы: