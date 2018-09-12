Завтра в Томске выберут лучшего специалиста по охране труда

Томский Обзор / Фото: 12 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Областной конкурс «Лучший специалист по охране труда Томской области 2018 года» пройдет 13 сентября с 09:00 до 16:00 на базе Томского индустриального техникума, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения.

В конкурсе примет участие 31 специалист по охране труда организаций Томска, Северска, Стрежевого, Асино, Шегарского и Парабельского районов: ООО «Газпромнефть Восток», ОАО «Томскгазпром», ООО «Газпром Трансгаз Томск», АО «Сибирский химический комбинат», ПАО «ТРК», АО «Связьтранснефть», ОАО «Томское пиво», АО «ОТЭК» и другие.

Конкурс будет состоять из двух частей — теория и практика. Теоретическое задание конкурса включает три этапа: тест на профессиональные знания, написание диктанта по охране труда и задача по расследованию несчастного случая на производстве. Затем конкурсанты пройдут пять этапов практического задания по подъему и спуску работников с применением систем канатного доступа, передвижению по наклонной кровле.

Также участников проверят на знание применения средств индивидуальной защиты. С помощью робота-тренажёра участники окажут первую помощь пострадавшему на производстве (сердечно-легочная реанимация), покажут способы остановки кровотечений и наложения повязок.



Экспертами конкурсной комиссии станут: начальник департамента труда и занятости населения Томской области, доцент кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Института неразрушающего контроля ТПУ, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзных организаций Томской области, директор АНО ДПО «Энергетик», руководители ООО «Деловой партнер ОТ», представители ООО «Восток-Сервис-Томск», фельдшер группы реанимации и интенсивной терапии станции скорой медицинской помощи ЗАТО Северск, руководитель службы ОТ и ПБ АО «Сибкабель», старший офицер ГУ МЧС России по Томской области, зам. начальника отдела страхования профессиональных рисков Томского регионального отделения ФСС РФ и другие.

«Достижение нулевых показателей травматизма и профессиональной заболеваемости работников — важная стратегическая цель государственной политики в сфере охраны труда. Движение к ней предполагает модернизацию системы управления охраной труда, внедрение новых инструментов и механизмов. Огромную роль в этом вопросе играет работа специалистов», — рассказала Светлана Грузных, начальник Департамента труда и занятости населения Томкой области.

Награждение победителей областного конкурса «Лучший специалист по охране труда Томской области 2018 года» пройдет 14 сентября в 10:00 в Департаменте труда и занятости населения Томской области.

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