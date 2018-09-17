Томский губернатор утвердил «дорожную карту» по предоставлению земли многодетным семьям

17 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил план мероприятий «Реализация комплекса мер по бесплатному предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, «Дорожная карта», утвержденная Сергеем Жвачкиным, рассчитана до 2022 года. Она предполагает строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, формирование площадок под индивидуальное жилищное строительство и непосредственное предоставление земельных участков многодетным семьям.

Комментируя утвержденный план мероприятий, губернатор отметил, что в первой половине этого года власти предоставили земельные участки 21 семье. А принятые меры позволят до конца года выделить землю еще 83 семьям.

«Всего сегодня в нашей области 1473 многодетные семьи хотят получить землю для строительства домов. Больше всего их в областном центре — 960, в Томском районе — 275 и в Северске — 118. Конечно, получить землю все и сразу не смогут: подготовка инфраструктуры требует серьезных ресурсов. Но к 2022 году проблему решим полностью. Семьи могут быть уверены: они получат не землю в чистом поле, а участок с дорогами и инженерными сетями», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Напомним, поручение ускорить процесс предоставления земли многодетным семьям глава региона дал по итогам прямой линии с Президентом России, в ходе которой томичка Наталья Журова сообщила главе государства о трудностях, с которыми столкнулась ее семья при получении участка.

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