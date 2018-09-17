Томский губернатор утвердил «дорожную карту» по предоставлению земли многодетным семьям
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил план мероприятий «Реализация комплекса мер по бесплатному предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей».
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, «Дорожная карта», утвержденная Сергеем Жвачкиным, рассчитана до 2022 года. Она предполагает строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, формирование площадок под индивидуальное жилищное строительство и непосредственное предоставление земельных участков многодетным семьям.
Комментируя утвержденный план мероприятий, губернатор отметил, что в первой половине этого года власти предоставили земельные участки 21 семье. А принятые меры позволят до конца года выделить землю еще 83 семьям.
«Всего сегодня в нашей области 1473 многодетные семьи хотят получить землю для строительства домов. Больше всего их в областном центре — 960, в Томском районе — 275 и в Северске — 118. Конечно, получить землю все и сразу не смогут: подготовка инфраструктуры требует серьезных ресурсов. Но к 2022 году проблему решим полностью. Семьи могут быть уверены: они получат не землю в чистом поле, а участок с дорогами и инженерными сетями», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Напомним, поручение ускорить процесс предоставления земли многодетным семьям глава региона дал по итогам прямой линии с Президентом России, в ходе которой томичка Наталья Журова сообщила главе государства о трудностях, с которыми столкнулась ее семья при получении участка.