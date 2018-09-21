Пожарные «потушили» корпус СибГМУ (ФОТО)

21 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 21 сентября, в Сибирском государственном медицинском университете прошли пожарно-тактические учения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

По легенде, в результате короткого замыкания электропроводки в одном из корпусов медицинского учреждения произошло возгорание в столовой на 3 этаже. Как только помещение стало наполняться дымом, сработала пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания был эвакуирован 491 человек. Прибывшие сотрудники МЧС проверили помещения трехэтажного здания на наличие людей и ликвидации пожара.

Согласно замыслу, пять человек не смогли покинуть здание самостоятельно. Одного из них пожарные спасли с помощью автолестницы, четверых сотрудников клиник СибГМУ газодымозащитники вывели по лестничным маршам. Всем условным пострадавшим на месте была оказана первая помощь.

«Здание старое, довольно большое по площади и своеобразной конфигурации, к тому же имеет пустотные перекрытия. В нем постоянно находятся маломобильные пациенты, что создает дополнительные трудности при эвакуации. Для этого мы и проводим учения, чтобы ознакомиться с техническими характеристиками здания, особенностями его планировки, эвакуационными путями, отработать взаимодействие с администрацией объекта и различными службами жизнеобеспечения при спасении людей», - говорит заместитель начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Томской области Рустам Ахметов.

Условный пожар был ликвидирован в течение 20 минут. В учениях было задействовано 5 единиц техники и 26 человек личного состава.

После практической части сотрудники МЧС провели детальный разбор тренировки совместно с представителями администрации университета, в ходе которого была дана оценка действиям всех участников пожарно-тактической учений.

«Без замечаний, конечно, не обходятся ни одни учения. Так, один из ближайших к выходу пожарных гидрантов был закрыт стоявшим легковым автомобилем, поэтому часть времени ушло на прокладку магистральной линии от другого водоисточника. А в случае реального пожара дорога каждая секунда. В целом, проведенным учениям можно поставить оценку «хорошо», - добавил Рустам Ахметов.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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