Пренатальный тестостерон не влияет на пространственные способности — томские ученые

Томский Обзор / Фото: 24 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Исследование, проведенное группой ученых под руководством профессора ТГУ и Голдсмитс университета Лондона Юлии Ковас, показало — пренатальный тестостерон не объясняет различия в пространственных способностях мужчин и женщин. Статья об этом исследовании опубликована в журнале Scientific Reports, сообщает пресс-служба вуза.

Умственные способности не зависят от половых признаков, однако пространственные способности являются исключением. Установлено, что в большинстве случаев мужчины превосходят женщин в заданиях на пространственное мышление.

Ученые под руководством Юлии Ковас (Международный центр исследований развития человека) выясняли, может ли пренатальный тестостерон объяснить это преимущество. В частности, из-за влияния тестостерона мальчика-близнеца на сестру-близнеца во время беременности, когда они находятся в одном чреве.

«Как и ожидалось, наше исследование показало превосходство мужчин во всех 14-ти пространственных единицах измерения, задействованных в эксперименте. Однако мы не обнаружили доказательств того, что повышенный уровень пренатального тестостерона, полученный сестрой-близнецом от брата-близнеца, влияет на пространственные способности», — говорит ведущий автор Теему Тойвайнен, аспирант Голдсмитс университета Лондона.

Измерение уровня тестостерона в амниотической жидкости сопряжено с риском, поэтому ученые использовали естественные схемы для оценки повышенного уровня пренатального тестостерона на пространственные способности. В предыдущих исследованиях изучались участники с врожденной гиперплазией надпочечников — генетическом заболевании, которое приводит к излишней выработке тестостерона у женщин. В данном исследовании ученые сравнили показатели пространственных способностей у пар близнецов мальчик-девочка и девочка-девочка.

Итоги эксперимента послужат руководством к дальнейшей работе в этой области. Профессор Юлия Ковас подчеркивает: «Результаты показывают нам, что, возможно, пытаясь ответить на вопрос о половых различиях в пространственных способностях, нам следует сконцентрироваться на факторах окружающей среды».

Чтобы понять механизм, запускающий различия полов в пространственных способностях, ученые рассмотрят вопросы, связанные с обучением в целом. Теему Тойвайнен добавляет, что пространственные способности важны не только для пилотов, архитекторов и дизайнеров, но также и для множества аспектов повседневной жизни.

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