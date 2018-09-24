Иномарка врезалась в остановку в Томске, пострадали две женщины (ФОТО)
25 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня днем, 25 сентября, в Томске Toyota въехала в остановку, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 14.30 в районе дома по ул.Клюева, 9. По предварительным данным, водитель иномарки потерял управление, из-за чего автомобиль и въехал в остановочный комплекс.
В результате происшествия пострадали две женщины-пешехода, которые в настоящее время доставлены в медицинское учреждение.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: 70.мвд.рф
Тэги/темы: