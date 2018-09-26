Томичей приглашают на открытую встречу с кураторами выставки «НеПортрет»

26 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В субботу, 29 сентября, в Сибирском филиале Государственного центра современного искусства «РОСИЗО» (пер.Нахановича, 3а) пройдёт открытая встреча с кураторами выставки «НеПортрет».

Как сообщают организаторы, куратор выставки «НеПортрет» Наталья Барова расскажет начинающим авторам, как подать заявку так, чтобы Вашу работу приняли. Слушатели узнают о том, как отбирать фотографии и избежать типичных ошибок при подготовке к выставке. Начало в 14.00.

В октябре Академия Фотографии и Сибирский филиал РОСИЗО-ГЦСИ подготовили ещё несколько встреч для заинтересованных в выставочной деятельности.

В воскресенье, 7 октября, в 14.00 пройдёт лекция «Многомерность современного искусства» от лектора Екатерины Левановой — аспиранта кафедры этики и эстетики Института искусств и культуры ТГУ.

В субботу, 13 октября, с 14.00 до 17.00 кураторы выставки «НеПортрет» Елена Астафьева и Наталья Барова проведут портфолио ревю в жанре портрет. Это возможность для начинающих фотографов показать свои работы профессионалам.

На все мероприятия можно записаться по номерам: 52-92-78, 32-92-78

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