Жителей Томского района просят оценить проект «Безопасные и качественные дороги»

27 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Оценить качество ремонта дорог можно в официальной группе «Безопасные и качественные дороги | Томск». Здесь проводится опрос мнений о реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Томской агломерации (Томск — Северск — Томский район) в 2018 году, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Аналогичный опрос общественного мнения о реализации приоритетного проекта проводился весной. В нем приняли участие 140 пользователей соцсетей, 15% из которых дали положительную оценку проводимым работам. Более 28 процентов респондентов не заметили дорожного ремонта и ничего не слышали о федеральном проекте. 54,29% опрошенных отметили, что к дорожному ремонту у них имеются замечания.

Итоги сентябрьского голосования будут подведены после 1 октября.

В 2018 году по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Томске, Северске и Томском районе отремонтировано 39 объектов, в том числе один — за счет экономии средств по итогам торгов. Их общая протяженность составляет около 90 километров. Также в рамках федерального приоритетного проекта в Северске установлен один светофорный комплекс. На реализацию проекта Томская область направила 1,461 млрд рублей, в том числе 730 млн рублей — из федерального бюджета. Дорожные работы проводили восемь генподрядчиков.

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