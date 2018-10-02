В одном из сел Томской области убили 10-летнюю девочку

2 октября 2018 / Томский Обзор

В минувшее воскресенье, 30 сентября, в селе Нарга Томской области пропала 10-летняя девочка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, днем ребенок ушел из дома и не вернулся. После поступления в правоохранительные органы заявления о пропаже ребенка следователи возбудили дело по статье "убийство малолетнего".

Позже, при прочесывании лесного массива у села было обнаружено место захоронения девочки с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия работают сотрудники аппарата следственного управления, следователи и руководство Молчановского МСО, сотрудники полиции.

В сообщении также отмечается, что личность подозреваемого в убийстве установлена. Его разыскивают.

Расследование уголовного дела продолжается.

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