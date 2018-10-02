Скончался основатель и первый директор Томского гуманитарного лицея

2 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Сергей Алифоренко, бывший директором Томского гуманитарного лицея на протяжении 27 лет, скончался накануне, 1 октября. Ему было 67 лет.

Как сообщается на сайте образовательного учреждения, прощание с Сергеем Алифоренко состоится завтра, 3 октября, в 12:00 в Богоявленском соборе (площадь Ленина, 7).

Томский Гуманитарный лицей был основан 23 октября 1990 года. С этого момента и до осени прошлого года Сергей Алифоренко занимал должность директора этого учреждения.

Тэги/темы: