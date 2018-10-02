Иномарка и ВАЗ столкнулись на трассе в Томской области, пострадал водитель
3 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера, 2 октября, в Томской области столкнулись ВАЗ-211440 и Toyota Nadia, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 8.30 на 4-м километре трассы Мельников-Кожевниково-Изовка. По предварительным данным, 29-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением. В результате ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.
С травмами водитель отечественного автомобиля доставлен в больницу.
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