Иномарка и ВАЗ столкнулись на трассе в Томской области, пострадал водитель

Томский Обзор / Фото: 3 октября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 2 октября, в Томской области столкнулись ВАЗ-211440 и Toyota Nadia, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.30 на 4-м километре трассы Мельников-Кожевниково-Изовка. По предварительным данным, 29-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением. В результате ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

С травмами водитель отечественного автомобиля доставлен в больницу.

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