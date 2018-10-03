Дом с жар-птицами изо льда украсит Ново-Соборную площадь Томска

3 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В Томске к Новому году откроются 26 ледовых катков, а также четыре ледовых городка. Каждый из них будет иметь свою тематику. Так, на площади Ново-Соборной сделают акцент на архитектурных достопримечательностях Томска, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«В Томске будет установлено пять главных елей: на площади Новособорной, в Сквере студенческих отрядов, у „1000 мелочей“, у Дома творчества „Авангард“ и в сквере на улице 5-й Армии. На всех этих площадках, за исключением „1000 мелочей“, будут построены ледовые городки городского значения. Большие ледовые катки будут работать на Мавлюкеевском и Белом озерах, в пер. Томском и в Городском саду. Помимо этого будут открыты 22 катка районного значения», — рассказала и.о. заместителя мэра по социальной политике Галина Маракулина.

Скульпторы вырежут изо льда томский острог, главный корпус НИ ТГУ, Дом с жар-птицами и другие известные томские здания. Как и в прошлом году, здесь установят две большие горки — ледовую и деревянную — детские горки, ледовый лабиринт, фигуры. В переулке Томском будет работать ледовый каток.

Площадь украсит новая иллюминация. В частности, здесь появится светодиодный герб Томска.

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