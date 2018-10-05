Завтра томичи наведут порядок на Сенной Курье

5 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

В субботу, 6 октября, более сотни томичей наведут порядок на Сенной Курье. Эта территория станет одной из локаций общегородского субботника.

Как сообщает пресс-служба мэрии, субботник на Сенной Курье стартует с 9.00. Здесь будут убирать скопившийся после летнего сезона мусор сотрудники администрации Кировского района, томского департамента архитектуры и градостроительства и другие активные томичи.

Традиционным местом общегородского субботника станет и Южное мемориальное кладбище. Здесь также будут работать почти 100 томичей – сотрудников муниципальной «Службы городских кладбищ» и «Комбината спецобслуживания». Они подправят ограждения на погосте, подкрасят их, соберут мусор, выгребут листву.

Подрядчики администрации Кировского района будут наводить порядок на присоединенных территориях – в пос. Апрель, дер. Лоскутово, во внутриквартальных проездах пос. Степановка. В этом же поселке по ул. Ново-Карьерная, 3 будут работать томские активисты. Мешки с мусором и ветками вывезут из зеленой зоны села Тимирязевское.

Крупные организации района, такие как «Томское пиво», «Горсети», «Микран», НИИ ПП, «Томскводоканал» и др. выйдут на субботник на ул. А. Иванова, Вершинина, Красноармейская, Мокрушина, Пирогова, Косарева. В пер. Южном чистоту наведут представители Буддийского центра, вблизи ул. Красноармейская, 71 – Торгово-промышленной палаты и Русско-немецкого дома. Бордюры по ул. Белинского побелят работники Томской таможни.

Вокруг школ, детских садов, поликлиник и библиотек преобразят территорию коллективы учреждений. Исполняя поручение мэра Томска Ивана Кляйна, горожане проведут субботник в отдаленных дворах и скверах.

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