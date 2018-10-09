Бюджет Томска по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на почти 230 тыс. руб.

Томский Обзор / Фото: 9 октября 2018 // Фото: Pixabay.com/

Бюджет муниципального образования «Город Томск» по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев исполнен в сумме 4 802 358 тыс. руб. или на 105% от плана, перевыполнение составило 226 575 тыс. руб. Увеличение поступлений к уровню прошлого года зафиксировано на 373 496 тыс. руб. или 8%, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на заместителя мэра Михаила Ратнера.

План по неналоговым доходам городского бюджета на 1 октября текущего года перевыполнен на 192 456 тыс. руб. Фактические поступления составили 765 267 тыс. руб., что на 192 456 тыс. руб., или на 34% больше запланированного. К неналоговым доходам относятся арендная плата за использование земли и имущества, средства от продажи земельных участков на торгах и приватизации муниципального имущества, платежи за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда и за право установки и эксплуатацию рекламных конструкций и др.

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года неналоговые доходы городского бюджета за 9 месяцев текущего года увеличились на 134 668 тыс. руб., или на 21%.

Налоговые доходы в сравнении с аналогичным периодом 2017 года увеличились на 238 828 тыс. руб., или на 6%.

По налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) план исполнен на 101% — в городской бюджет поступило 2 241 562 тыс. руб., что к уровню прошлого года составило 105% (увеличение на 109 742 тыс. руб.).

Плановые назначения по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), перевыполнены на 51 751 тыс. руб. (113%). В городской бюджет поступило 441 251 тыс. руб., что к уровню аналогичного периода прошлого года составило 120% (увеличение на 74 405 тыс. руб.).

Поступления единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в городской бюджет составили 285 030 тыс. руб. (100% от плана).

Плановые назначения по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН), перевыполнены на 2 004 тыс. руб., или на 71%, в связи с тем, что большая часть индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему в налогообложении, оплатили налог до наступления срока уплаты.

По налогу на имущество физических лиц (НИФЛ) плановые назначения исполнены на 121%, перевыполнение составило 30 879 тыс. руб.

Мэр Томска Иван Кляйн подчеркнул, что имущественные налоги составляют основу местных бюджетов: налог на имущество физических лиц и земельный налог полностью остаются в казне муниципалитета и расходуются на выполнение социальных задач.

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