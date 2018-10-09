Veolia вернется к управлению водоканалом Томска

9 октября 2018 / Томский Обзор

Российский фонд прямых инвестиций и французский оператор коммунальных услуг Veolia согласовали условия создания совместного предприятия для инвестиций в коммунальное хозяйство в России, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на РФПИ.

Первым совместным проектом партнеров станут инвестиции в компанию «Томскводоканал», управляющую водопроводно-канализационной инфраструктурой Томска.

Соответствующее соглашение было подписано во вторник на полях форума «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», организованного РФПИ, Советом Федерации и АСИ. Стороны планируют закрыть сделку после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы и правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, отмечается в сообщении.

«Томскводоканал» оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению для более чем 500 тыс. человек, обслуживая 750 км водопроводных и 520 км канализационных сетей на основе долгосрочного соглашения. Veolia уже управляла водоканалом Томска в 2011–2014 годах. Однако в 2014 году Veolia продала компанию, контролирующую «Томскводоканал» группе физлиц во главе с Кириллом Новожиловым, сославшись на «непроработанность вопроса защиты инвестиций в российском секторе жилищно-коммунального хозяйства».

Veolia и РФПИ одновременно рассматривают возможность инвестирования в модернизацию системы утилизации вредных отходов и сортировки мусора в Томске, а также комплексного управления коммунальными системами в других российских регионах, сообщил фонд.

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