Ночью на дорогах Томска будет дежурить пескоразбрасывающая техника

11 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

В ночь на пятницу вблизи пескобазы на Московском тракте также будут дежурить пять единиц пескоразбрасывающей техники, сообщает пресс-служба мэрии.

По прогнозам синоптиков, до конца недели в Томске сохранится прохладная погода с отрицательными показателями температуры воздуха ночью. В связи с этим, САХ организует ночное дежурство техники вблизи пескобазы, чтобы в случае необходимости она могла предотвратить последствия гололеда. К концу недели возможно увеличение количества техники на дежурстве.

Отметим, в ночь на четверг в механизированном содержании города было задействовано 34 единицы техники. Сотрудники САХ и субподрядных организаций мыли проезжую часть на 76 улицах Томска, на 55 улицах от мусора очищали прилотковую часть, на 86 магистралях мусор собирала вакуумно-подметальная машина. От уличного смета очистили 32 улицы и тротуары на 62 улицах.

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