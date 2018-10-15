В Томской области BMW въехал в металлическое ограждение

Томский Обзор / Фото: 16 октября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 16 октября, в Томской области на Троицком мосту через реку Чулым произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.40 на 66 километре трассы Камаевка-Асино-Первомайское. По предварительным данным, 31-летний водитель BMW, не справился с управлением и столкнулся с металлическим ограждением. В салоне автомобиля водитель находился один.

В результате происшествия автомобиль получил многочисленные повреждения, пострадавших нет. Движение транспортных средств на данном участке дороги не затруднено, на месте ДТП работают сотрудники полиции.

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