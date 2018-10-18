Томичи предложили варианты для названия томского аэропорта

18 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Вчера, 17 октября, на расширенном собрании Общественной палаты Томской области представители общественных организаций региона предложили имена выдающихся земляков для названия томского аэропорта в рамках общероссийского проекта «Великие имена России», сообщает пресс-служба обладминистрации.

В их число вошли космонавт, дважды Герой Советского Союза Николай Рукавишников, который впервые в истории космонавтики вручную совершил посадку в аварийном режиме; советский и российский актер Иннокентий Смоктуновский; авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка» Николай Камов, который с отличием окончил Томский технологический институт и вошел в историю вуза как самый молодой студент, выпускник и инженер.



Прозвучало и имя олимпийского чемпиона Сергея Белова. «Это наш легендарный баскетболист, один из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола XX века. Его знают и в России, и в мире. А после выхода фильма «Движение вверх» Сергей Белов, я уверена, станет кумиром и примером для подражания и у современной молодежи. На протяжении многих лет Сергей Белов приезжал в Томск, чтобы лично открыть турнир среди юношеских команд по баскетболу, который носит его имя. В этом году турнир пройдет уже в 48-й раз», — отметила член Общественной палаты Томской области, олимпийская чемпионка Наталья Баранова.



Для названия томского аэропорта также были предложены имена географа, выдающегося путешественника, почетного гражданина Сибири и города Томска Григория Потанина; государственного и политического деятеля, первого секретаря Томского обкома КПСС, почетного гражданина Томской области Егора Лигачева, при руководстве которого в Томске и был построен новый аэропорт; хирурга-новатора Андрея Савиных; выдающегося врача-клинициста, академика Дмитрия Яблокова; писателя Георгия Маркова; композитора Эдисона Денисова.



Как сообщил председатель Общественной палаты Томской области Евгений Чойнзонов, список из десяти имен будет опубликован на сайте Общественной палаты РФ и сайте Великиеимена.рф. С 22 по 28 октября жители Томской области смогут предложить в этот список своих кандидатов. Имена, которые наберут более 500 голосов, войдут в число участников конкурса. После этого по итогам общероссийского социологического опроса будет выбрана тройка имен-лидеров на название каждого аэропорта.



С 8 по 30 ноября пройдет финальное голосование по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». Голосовать можно будет на сайте проекта Великиеимена.рф, в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», в аэропортах и на борту самолетов компании «Аэрофлот». Итоги конкурса подведут 5 декабря. В этот день официально будут объявлены имена, которые жители страны присвоили 45 российским аэропортам.

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